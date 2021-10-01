Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России. Об этом 30 сентября заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ»

Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ © Facebook, Евгений Мураев

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — сказал он.

Мураев подчеркнул, что случившееся является проблемой украинской власти, которой придется искать, где занять денежные средства.

На днях Мураев уже высказывал опасения, что Украине будет сложно пережить грядущую зиму из-за дефицита газа в силу отсутствия прямого контакта с Москвой. Он объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене.