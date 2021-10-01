Наглые заявления Киева в адрес Венгрии по поводу договора о поставках газа с Россией могут оставить Украину без союзников. Об этом на днях заявил политолог Константин Бондаренко, передает «Главред»

Еврокомиссия получила ноту Украины о «Северном потоке – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Если хотя бы один член ЕС будет против (…), то очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах», — написал Бондаренко.

Также в тексте говорится, что действия Киева следует считать наглыми, поскольку государства имеют право заключать международные договоры, исходя из собственных интересов. При этом Венгрия абсолютно не должна думать об Украине, которой нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок, отметил обозреватель.

«Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет», — предположил эксперт.

В начале недели «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.