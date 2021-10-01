Украинским государственным служащим нужно поднять заработную плату в 50 раз. Об этом 30 сентября заявил внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politеka-live

Бортник: зарплаты на Украине растут только у чиновников © Facebook, Михаил Волынец

Так, министр обороны, как считает Арестович, не должен получать 47 тысяч гривен (1700 долларов).

«Это государство делает колоссальную ошибку, платя низкие зарплаты чиновникам. Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен (526 долларов — ред.). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять зарплаты — ред.)», — возмутился Арестович.

Ранее он уже отмечался неоднозначными заявлениями, в том числе относительно переименования Украины.

Политолог Руслан Бортник недавно рассказывал о ничтожных зарплатах украинцев и подчеркивал, что уровень средней заработной платы на Украине завышен из-за госпредприятий наподобие «Нафтогаза», а также из-за высоких зарплат чиновников на фоне очень низких доходов населения.