Эксперт отметил, что в Турции весьма многочисленна крымско-татарская община, и именно выходец из нее, экс-премьер Турции, предложил идеи неоосманизма, которые сейчас развивает Эрдоган.
По словам Маркедонова, нужно убирать мифологию о том, что российский Крым — это «временно», а теперь Турция «должна его вернуть». Однако официально Турция не выдвигает подобных идей, используя риторику о Крыме скорее во внутренней политике.
«Турция, претендуя на роль игрока мирового уровня, наращивает силы в черноморском регионе, прощупывая, где можно "красные линии" отодвинуть. Это ее политика последних 15-20 лет. И на западном, и на восточном направлении Эрдоган, поднимая ставки, их потом снижает, чтобы снова поднять», — описал ситуацию Маркедонов.
Российским политикам нужно быть готовыми к лавированию Турции и понимать, что ситуация «кооперативной конкуренции» сохранится надолго, заключил он.
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