Официально Турция не высказывает идеи «забрать» Крым, но при этом использует мифологию вокруг него как важный фактор турецкой внутренней политики. Об этом сказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов

«Наступают на одни и те же грабли»: в Крыму оценили заявление Эрдогана об аннексии Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

По словам Маркедонова, нужно убирать мифологию о том, что российский Крым — это «временно», а теперь Турция «должна его вернуть». Однако официально Турция не выдвигает подобных идей, используя риторику о Крыме скорее во внутренней политике.

«Турция, претендуя на роль игрока мирового уровня, наращивает силы в черноморском регионе, прощупывая, где можно "красные линии" отодвинуть. Это ее политика последних 15-20 лет. И на западном, и на восточном направлении Эрдоган, поднимая ставки, их потом снижает, чтобы снова поднять», — описал ситуацию Маркедонов.

Российским политикам нужно быть готовыми к лавированию Турции и понимать, что ситуация «кооперативной конкуренции» сохранится надолго, заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.