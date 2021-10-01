«На Центрэнерго, на государственном предприятии, на Трипольской ТЭС запасов угля при такой работе, вот понизится температура, еще больше будет расход, на 11 дней. На Змиевской ТЭС — на восемь дней. На Углегорской ТЭС — на три дня. Правительство не подготовилось к зиме от слова совсем… То, что находится у нас в хранилищах — это не все наш газ. Это еще и обычное хранение, которое пойдет на экспорт», — сказал он.
По мнению Мураева, чтобы продержаться весь отопительный сезон, Украина либо начнет отбирать европейский газ, «либо наберется кредитов, либо правительство очередной раз ограбит население».
Политик подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась и с наличием природного газа, который принадлежит иностранных компаниям и просто временно хранится в украинских хранилищах.
За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.
Бывший вице-премьер Павел Розенко ранее утверждал, что президент Владимир Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.