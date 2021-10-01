Украине не хватило угля и газа еще до начала отопительного сезона, что подтверждает провал украинской власти в его подготовке. Об этом 29 сентября заявил глава партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 24»

«На Центрэнерго, на государственном предприятии, на Трипольской ТЭС запасов угля при такой работе, вот понизится температура, еще больше будет расход, на 11 дней. На Змиевской ТЭС — на восемь дней. На Углегорской ТЭС — на три дня. Правительство не подготовилось к зиме от слова совсем… То, что находится у нас в хранилищах — это не все наш газ. Это еще и обычное хранение, которое пойдет на экспорт», — сказал он.

Шмыгаль представил план по стабилизации тарифов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политик подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась и с наличием природного газа, который принадлежит иностранных компаниям и просто временно хранится в украинских хранилищах.

За год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.

Бывший вице-премьер Павел Розенко ранее утверждал, что президент Владимир Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.