Для Турции как члена НАТО выгодна позиция страны, способной поддерживать контакты с Россией. Об этом сказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов

«Это не обсуждается»: Кремль ответил Турции на непризнание выборов в Крыму © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, российская сторона заинтересована в минимизации евроатлантической солидарности и учитывает, что Турция — особый игрок в НАТО. Поэтому Москва заинтересована в сохранении отношений с Анкарой, пояснил он.

«Если вдруг будет реализован самый негативный сценарий, Западу и другим игрокам Турция тоже будет менее интересна. Зато страна, которая умеет разговаривать с Россией, сразу становится интересна многим игрокам», — сказал эксперт.

В случаях, когда интересы России и Турции сталкиваются в ряде регионов, странам нужно искать способ их согласовать, добавил Маркедонов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в МИД Турции заявили, что выборы в Государственную Думу на территории Крыма для Анкары не имеют юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос Крыма находится за рамками возможных обсуждений.