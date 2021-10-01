Как отметил Маркедонов, ни России, ни Турции не нужен серьезный двусторонний конфликт.
По его словам, российская сторона заинтересована в минимизации евроатлантической солидарности и учитывает, что Турция — особый игрок в НАТО. Поэтому Москва заинтересована в сохранении отношений с Анкарой, пояснил он.
«Если вдруг будет реализован самый негативный сценарий, Западу и другим игрокам Турция тоже будет менее интересна. Зато страна, которая умеет разговаривать с Россией, сразу становится интересна многим игрокам», — сказал эксперт.
В случаях, когда интересы России и Турции сталкиваются в ряде регионов, странам нужно искать способ их согласовать, добавил Маркедонов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в МИД Турции заявили, что выборы в Государственную Думу на территории Крыма для Анкары не имеют юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос Крыма находится за рамками возможных обсуждений.