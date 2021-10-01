Ранее сообщалось о завершении постройки трубопровода «Северный поток – 2» и начале процесса его сертификации. Польская нефтяная компания PGNiG будет принимать участие в комиссии по сертификации российского трубопровода и публично объявила, что будет чинить препятствия этому процессу, пояснил политолог.
«Поляки, к сожалению, более мудрые и более хитрые, нежели украинцы в данной ситуации. Мы помним, что одна газовая ветка из России в Европу идет через Украину, а другая через Польшу. Они не отказались от российского газа до сих пор. Мало того, они перепродают этот газ. Польша оказалась тем самым покорным теленком, который двух мам сосет. И из России Польша получает газ, не забывая при этом критиковать Россию, и из Соединенных Штатов Америки», – рассказал Вакаров.
Эксперт считает, что самым сильным игроком, способным замедлить процесс сертификации «Северного потока – 2» являются Соединенные Штаты, вторым по важности — Польша, а Украина занимает во всей этой конфигурации самое уязвимое и проигрышное место.
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