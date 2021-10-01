Ситуативные интересы Польши и Украины совпали в связи с постройкой «Северного потока - 2» и желанием обеих стран воспрепятствовать его работе, однако не стоит полагать, что такой циничный и эгоистичный игрок как Варшава думает о выгоде Киева, заявил украинский политолог Василь Вакаров в интервью Украина.ру

Польша идет в последний и решительный бой против «Северного потока — 2»

«Поляки, к сожалению, более мудрые и более хитрые, нежели украинцы в данной ситуации. Мы помним, что одна газовая ветка из России в Европу идет через Украину, а другая через Польшу. Они не отказались от российского газа до сих пор. Мало того, они перепродают этот газ. Польша оказалась тем самым покорным теленком, который двух мам сосет. И из России Польша получает газ, не забывая при этом критиковать Россию, и из Соединенных Штатов Америки», – рассказал Вакаров.

Эксперт считает, что самым сильным игроком, способным замедлить процесс сертификации «Северного потока – 2» являются Соединенные Штаты, вторым по важности — Польша, а Украина занимает во всей этой конфигурации самое уязвимое и проигрышное место.

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