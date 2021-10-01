Ранее сообщалось о завершении постройки трубопровода «Северный поток — 2» и начале процесса его сертификации. Немецкая партия «Зеленых», являющаяся вероятным кандидатом в правящую коалицию, выступает с антироссийских позиций. Президент Украины Владимир Зеленский лично поддерживает «Зеленых», говорит эксперт.
Несмотря на все препоны, ввод газопровода в эксплуатацию неизбежен, считает Вакаров.
«Если говорить с точки зрения реальной политики, то ничто не помешает "Северному потоку – 2". Почему?… Если Владимир Путин что-то решил (лично или коллективно), то это должно быть воплощено в жизнь…И второе — это экономический фактор. Ничего не помешает "Северному потоку – 2" и с точки зрения экономики. Посмотрите на сегодняшние цены! И в Германии, и во всей Европе крайне заинтересованы в том, чтобы газа было как можно больше, и чтобы газ шел разными путями», – сказал эксперт.
Политолог добавил, что даже несмотря на санкционное давление США при Дональде Трампе и отказ компаний от участия в проекте, Россия все же достроила газопровод.
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