«Зеленые» в Германии и Польша, вырвавшая себе место в сертификационной комиссии по «Северному потоку – 2», могут затруднить процесс ввода в эксплуатацию российского газопровода. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в интервью Украина.ру

Вассерман сказал, почему за «Северный поток – 2» можно не волноваться © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский лично поддерживает «Зеленых», говорит эксперт.

Несмотря на все препоны, ввод газопровода в эксплуатацию неизбежен, считает Вакаров.

«Если говорить с точки зрения реальной политики, то ничто не помешает "Северному потоку – 2". Почему?… Если Владимир Путин что-то решил (лично или коллективно), то это должно быть воплощено в жизнь…И второе — это экономический фактор. Ничего не помешает "Северному потоку – 2" и с точки зрения экономики. Посмотрите на сегодняшние цены! И в Германии, и во всей Европе крайне заинтересованы в том, чтобы газа было как можно больше, и чтобы газ шел разными путями», – сказал эксперт.

Политолог добавил, что даже несмотря на санкционное давление США при Дональде Трампе и отказ компаний от участия в проекте, Россия все же достроила газопровод.

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