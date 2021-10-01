Если человек с полной самоотдачей посвящает себя занятию, которое ему действительно нравится, мироздание помогает ему найти средства на воплощение мечты. Об этом в интервью Украина.ру сказал режиссер фильма «Екатерина Вторая. Закат Великой» Андрей Арчаков

Пятнадцатилетний Арчаков рассказал, что мечтал стать режиссером с 11 лет. Вначале его серьезно увлек турецкий исторический сериал «Великолепный век. Империя Кёсем». В итоге подросток загорелся идеей создать собственный фильм о российской исторической личности — а именно о Екатерине II.

Невероятные приключения памятника Екатерине в России © goldrussian.ru Андрей Трубников, создатель компаний «Натура Сиберика» и «Бабушка Агафья».

Условием было, что юный режиссер действительно сам напишет сценарий, подберет актеров и проведет съемки. К сожалению, Трубников не успел посмотреть фильм — он скончался 7 января 2021 года.

«Сын носил в себе идею с фильмом много лет, и вообще этот миллион пришел на эту идею. Этот миллион пришел как отклик мироздания на его очень сильное намерение, на его огромное желание», — отметила мать Арчакова.

Она призналась, что в их семье придерживаются позиции, что заниматься надо именно тем, что нравится, к чему душа лежит — чтобы дети росли счастливыми людьми.

Полностью интервью можно прочитать здесь.