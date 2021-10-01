По его словам, тот факт, что политической традицией стало содержание целых фракций за счет теневых бюджетов, которые формируются часто с участием криминальных денег, — это, к сожалению, правда.
Также есть огромное количество заявлений депутатов самых разных созывов, которые и свидетельствовали о том, что выдается зарплата в конвертах, а теперь и «в загадочной криптовалюте».
«Проблема не в том, что депутаты погружены в эту теневую экономику (у нас, к сожалению, «тень» пронизывает все сферы жизни), проблема в том, что оказалось возможным содержать на теневом финансировании законодательный орган страны. У меня риторический вопрос: а какой-нибудь спецслужбе в мире не пришло в голову, что, оказывается, этак «лимонов» за 100 можно купить украинский законодательный орган, перебив те зарплаты, которые, судя по сообщениям, фигурируют? И, к сожалению, возьмут. Поэтому речь должна идти о том, что у нас продан суверенитет», — заявил Ермолаев.
По его словам, Украина столкнулась «с систематическим клятвопреступлением» законодателей, которые за деньги формируют законодательные нормы, по которым живут украинцы.
В четверг, 30 сентября, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. В ответ тот заявил, что попытка отстранить его от должности является узурпацией и попыткой власти установить контроль над парламентом.