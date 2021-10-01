За годы независимости на Украине сформировалась устойчивая коррупционная политическая система управления народом, но президентская фракция монобольшинства в Раде «Слуга народа» сумела содержать на теневом финансировании законодательный орган. Об этом на днях рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев «Первому независимому»

По его словам, тот факт, что политической традицией стало содержание целых фракций за счет теневых бюджетов, которые формируются часто с участием криминальных денег, — это, к сожалению, правда.

В Раде прошло голосование за присуждение «Оскара» Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Проблема не в том, что депутаты погружены в эту теневую экономику (у нас, к сожалению, «тень» пронизывает все сферы жизни), проблема в том, что оказалось возможным содержать на теневом финансировании законодательный орган страны. У меня риторический вопрос: а какой-нибудь спецслужбе в мире не пришло в голову, что, оказывается, этак «лимонов» за 100 можно купить украинский законодательный орган, перебив те зарплаты, которые, судя по сообщениям, фигурируют? И, к сожалению, возьмут. Поэтому речь должна идти о том, что у нас продан суверенитет», — заявил Ермолаев.

По его словам, Украина столкнулась «с систематическим клятвопреступлением» законодателей, которые за деньги формируют законодательные нормы, по которым живут украинцы.

В четверг, 30 сентября, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. В ответ тот заявил, что попытка отстранить его от должности является узурпацией и попыткой власти установить контроль над парламентом.