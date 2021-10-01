Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника
Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника
© РИА Новости, Александр Натрускин
Хотя это не смутило русофобов в Вильнюсе, которые уверяют, что за белорусскими властями стоят российские, и фактически в Литве больше верят в Союзное государство, чем в России и Белоруссии, отметил эксперт.

«Там никакого скепсиса по поводу интеграции нет. [Бывший председатель Сейма Литвы Витаутас] Ландсбергис даже назвал Союзное государство плоскогубцами, которые щелкнут Литву как орешек. Дескать с одной стороны Калининградская область, с другой Белоруссия, республика в тисках! Так что склоки — мелкие или нет — часть литовской политики», — указал Носович.

Политолог напомнил, что когда у президента республики Александра Лукашенко был период бурной многовекторности, то «любовь» была с кем угодно, но опять же не с Литвой, про Россию и говорить нечего — отношения между Москвой и Вильнюсом на дне уже лет десять.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 