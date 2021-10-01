Хотя это не смутило русофобов в Вильнюсе, которые уверяют, что за белорусскими властями стоят российские, и фактически в Литве больше верят в Союзное государство, чем в России и Белоруссии, отметил эксперт.
«Там никакого скепсиса по поводу интеграции нет. [Бывший председатель Сейма Литвы Витаутас] Ландсбергис даже назвал Союзное государство плоскогубцами, которые щелкнут Литву как орешек. Дескать с одной стороны Калининградская область, с другой Белоруссия, республика в тисках! Так что склоки — мелкие или нет — часть литовской политики», — указал Носович.
Политолог напомнил, что когда у президента республики Александра Лукашенко был период бурной многовекторности, то «любовь» была с кем угодно, но опять же не с Литвой, про Россию и говорить нечего — отношения между Москвой и Вильнюсом на дне уже лет десять.
Полностью интервью можно прочитать здесь.