Соседи Литвы — всегда главные «враги». Исторически на первом месте таковым была в последние годы Россия, но сейчас она уже не главный неприятель. Москва уступила эту честь Минску. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника © РИА Новости, Александр Натрускин

«[Бывший председатель Сейма Литвы Витаутас] Ландсбергис даже назвал Союзное государство плоскогубцами, которые щелкнут Литву как орешек. Дескать с одной стороны Калининградская область, с другой Белоруссия, республика в тисках! Так что склоки — мелкие или нет — часть литовской политики», — указал Носович.

Что касается отношений с другими соседями, то Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу, а с Варшавой — своим важнейшим экономическим партнером — Вильнюс поссорился из литовских поляков 11 лет назад, заключил собеседник издания.

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