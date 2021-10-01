Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проявил лидерство, некую маскулинность и определенную внятную позицию после того, как потребовал у антикоррупционных органов проверить многомиллионные взятки депутатам. Об этом на днях рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев в интервью «Первому независимому»

«Это не просто злоупотребление — это преступление. И дело не в расследовании отдельных фактов получения денег. Дело в законности и легитимности законодательного органа, который подвержен тотальному теневому финансированию… Я аплодирую именно этому заявлению Разумкова, потому что до последнего времени у меня складывалось пессимистичное впечатление об этом политике, что он как таблоид: между капелек. Очень похож был в манере поведения на [первого президента Украины Леонида] Кравчука, на [экс-спикера Владимира] Литвина», — заявил эксперт.

«Слуги народа» попросили подписные листы об отставке Разумкова © rada.gov.ua

В четверг, 30 сентября, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. В ответ спикер заявил, что власть пытается взять под контроль парламент и назвал попытку сместить его с должности узурпацией.