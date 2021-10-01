Литовские политики всегда воюют за счет экономических интересов своей страны. Исключение — борьба с Латвией, когда Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника © РИА Новости, Александр Натрускин

«А вот с Варшавой — своим важнейшим экономическим партнером — Вильнюс поссорился из литовских поляков 11 лет назад. Сейчас у них все ровно, побил все горшки с Белоруссией. Причем, когда у [президента республики Александра] Лукашенко был период бурной многовекторности, то «любовь» была с кем угодно, но опять же не с Литвой. Про Россию и говорить нечего — отношения на дне уже лет десять», — отметил Носович.

Получается, что соседи Литвы — всегда главные «враги», исторически на первом месте таковым была в последние годы Россия, но сейчас москва уступила эту честь Минску, добавил политолог.

Хотя это не смутило русофобов в Вильнюсе — они уверяют, что за белорусскими властями стоят российские. Фактически в Литве больше верят в Союзное государство, чем в России и Белоруссии, заключил собеседник издания.

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