После того, как Россия в 2014-м ввела контрсанкции, литовские политики называли КНР главным альтернативным рынком по поставкам молочной продукции. Но антикитайская политика Вильнюса в расчете понравиться США обнулила эту идею. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт пояснил, что в то время литовские политики говорили о повороте на еще более восточный Восток, чем Россия и Белоруссия, поскольку считали, что полуторамиллиардный рынок со всеми издержками на логистику должен был покрыть выпадающие доходы от потери рынков соседей, а теперь и этих поступлений от экспорта не будет.

«Не будет и инвестиций в клайпедский порт, Пекин отменил два грузовых поезда в Литву, но на прошлой неделе запустил новый железнодорожный маршрут в Польшу. КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы. То есть другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет», — уточнил Носович.

Литовские политики всегда воюют за счет экономических интересов своей страны. Исключение — борьба с Латвией, когда Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу, когда умыкнул у латвийцев проект терминала сжиженного природного газа в надежде на то, что Еврокомиссия профинансирует этот проект как инфрастуктурно важный для всей Прибалтики как макрорегиона, заключил собеседник издания.

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