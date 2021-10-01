Ранее Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки смартфонов китайской компании Xiaomi, а также посоветовало выбросить уже купленные «как можно скорее» после результатов отчёта Национального центра кибербезопасности. Сотрудники ведомства выяснили, что в устройствах Xiaomi есть встроенная возможность распознавать и блокировать фразы вроде «Свободу Тибету» и «Да здравствует независимость Тайваня».
Эксперт пояснил, что в то время литовские политики говорили о повороте на еще более восточный Восток, чем Россия и Белоруссия, поскольку считали, что полуторамиллиардный рынок со всеми издержками на логистику должен был покрыть выпадающие доходы от потери рынков соседей, а теперь и этих поступлений от экспорта не будет.
«Не будет и инвестиций в клайпедский порт, Пекин отменил два грузовых поезда в Литву, но на прошлой неделе запустил новый железнодорожный маршрут в Польшу. КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы. То есть другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет», — уточнил Носович.
Литовские политики всегда воюют за счет экономических интересов своей страны. Исключение — борьба с Латвией, когда Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу, когда умыкнул у латвийцев проект терминала сжиженного природного газа в надежде на то, что Еврокомиссия профинансирует этот проект как инфрастуктурно важный для всей Прибалтики как макрорегиона, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.