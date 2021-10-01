Эксперт предостерег, что сейчас вслед за «возобновляемым пузырем» просто надувается «водородный пузырь».
По его словам, на фоне роста цен на газ в Европе все поняли, насколько ненадежны возобновляемые источники энергии по сравнению с теми же газом и углем. При этом водород не берется из ниоткуда — для его производства нужно потратить электроэнергию.
«Точно так же может быть и с водородом — дешевая электроэнергия в один момент может закончится, и он взлетит в цене. Требуются серьезные научные разработки и устранение существующих узких мест в технологии для того, чтобы водород можно было использовать повсеместно», — указал Корольчук.
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Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что зеленая энергетика — это одна большая фикция.