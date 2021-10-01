В Европе стараются продвигать водород вместо газа, однако если дешевая электроэнергия вдруг закончится, он взлетит в цене. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

Эксперт предостерег, что сейчас вслед за «возобновляемым пузырем» просто надувается «водородный пузырь».

Четвертый энергопереход: Запад хочет «кинуть» развивающиеся страны, но Россия нашла выход © CC0, Pixabay

«Точно так же может быть и с водородом — дешевая электроэнергия в один момент может закончится, и он взлетит в цене. Требуются серьезные научные разработки и устранение существующих узких мест в технологии для того, чтобы водород можно было использовать повсеместно», — указал Корольчук.

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