Пекин уже отомстил Литве за разного рода антикитайские выходки. Вильнюс уже жалуется Евросоюзу на то, что их производители перестали быть востребованными на китайском рынке. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника © РИА Новости, Александр Натрускин

После того, как Россия в 2014-м ввела контрсанкции, литовские политики называли КНР главным альтернативным рынком по поставкам молочной продукции, который со всеми издержками на логистику должен был покрыть выпадающие доходы от потери рынков соседей, а теперь и этих поступлений от экспорта не будет, уточнил эксперт.

«Не будет и инвестиций в клайпедский порт, Пекин отменил два грузовых поезда в Литву, но на прошлой неделе запустил новый железнодорожный маршрут в Польшу», — отметил Носович.

КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы. То есть другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет, добавил политолог.

Литовские политики всегда воюют за счет экономических интересов своей страны. Исключение — борьба с Латвией, когда Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу, заключил собеседник издания.

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