По его словам, «Нафтогаз» не поставляет газ для отопления некоторых бюджетных организаций на Украине — школ и детских садов.
«Бюджетные организации выставляют свои заявки, они готовы купить, но им не продают. Во-первых, боятся, что они не смогут заплатить. Поставщик все равно обязан будет поставить им газ, а они потом не заплатят — потому что по большому счету денег у них нет», — рассказал Колрольчук.
Эти организации финансируются из местных бюджетов, а у них нет денег, отметил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.