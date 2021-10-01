Ряду бюджетных организаций на Украине, в том числе школам и детским садикам, поставщики не поставляют газ из опасения, что они не смогут его оплатить. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

Мэр Мариуполя потребовал от Кабмина дотаций по цене на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Бюджетные организации выставляют свои заявки, они готовы купить, но им не продают. Во-первых, боятся, что они не смогут заплатить. Поставщик все равно обязан будет поставить им газ, а они потом не заплатят — потому что по большому счету денег у них нет», — рассказал Колрольчук.

Эти организации финансируются из местных бюджетов, а у них нет денег, отметил эксперт.

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