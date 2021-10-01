Мэр Мариуполя потребовал от Кабмина дотаций по цене на газ
Мэр Мариуполя потребовал от Кабмина дотаций по цене на газ
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По его словам, «Нафтогаз» не поставляет газ для отопления некоторых бюджетных организаций на Украине — школ и детских садов.

«Бюджетные организации выставляют свои заявки, они готовы купить, но им не продают. Во-первых, боятся, что они не смогут заплатить. Поставщик все равно обязан будет поставить им газ, а они потом не заплатят — потому что по большому счету денег у них нет», — рассказал Колрольчук.

Эти организации финансируются из местных бюджетов, а у них нет денег, отметил эксперт.

Полностью прочитать интервью можно здесь.