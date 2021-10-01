Ранее Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки смартфонов китайской компании Xiaomi, а также посоветовало выбросить уже купленные «как можно скорее» после результатов отчёта Национального центра кибербезопасности. Сотрудники ведомства выяснили, что в устройствах Xiaomi есть встроенная возможность распознавать и блокировать фразы вроде «Свободу Тибету» и «Да здравствует независимость Тайваня».
Эксперт уточнил, что лояльность США подразумевает плату за ее демонстрацию: эта плата может быть в виде как материальных выгод, так и нематериальных, которые для Вильнюса тоже очень важны.
«Например, это может быть поддержка литовских инициатив на международной арене, зачастую антироссийских. Материальные интересы сводятся к вопросам координации и выделения финансовой помощи по линии международных организаций, где имеет значение слово США. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк», — отметил Носович.
Однако КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы, когда другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.