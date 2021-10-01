Инициатива Литвы о запрете китайских смартфонов, как и все прочие инициативы, предпринята с расчетом на то, что США оценят антикитайскую активность и отблагодарят. Этот расчет не оправдался. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Носович: Россия уже не главный враг — русофобы Литвы нашли другого противника © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт уточнил, что лояльность США подразумевает плату за ее демонстрацию: эта плата может быть в виде как материальных выгод, так и нематериальных, которые для Вильнюса тоже очень важны.

«Например, это может быть поддержка литовских инициатив на международной арене, зачастую антироссийских. Материальные интересы сводятся к вопросам координации и выделения финансовой помощи по линии международных организаций, где имеет значение слово США. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк», — отметил Носович.

Однако КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы, когда другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет, заключил собеседник издания.

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