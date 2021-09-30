Увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с поста будет обсуждаться на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце, написала спикер «слуги» Юлия Палийчук в своем Telegram-канале 30 сентября

«Хочу сообщить, что на заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась. Вместе с тем напоминаю, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти», — сообщила она.

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности председателя Рады.

Как отмечала пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний, Арахамия дважды обращался за подписными листами для голосования за отставку Разумкова, один раз от имени фракции, а другой раз — от собственного имени.

Туний полагает, что повторное обращение было вызвано либо тем, что Арахамия не знает регламента Рады, либо тем, что фракция пересмотрела свое решение об отставке Разумкова.

Последний не был приглашен на выездное заседание «Слуг народа» в Трускавце, где может рассматриваться его отставка.

В то же время политолог Ермолаев полагает, что вся шумиха вокруг отставки Разумкова — не более чем инсценировка, с помощью которой отвлекается внимание от других действий власти.