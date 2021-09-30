В российском сериале «Контакт», который вышел на канале ТНТ, негативно представлены беженцы из ДНР. Об этом сообщил 30 сентября Telegram-канал «Донбасс решает»

Богдан Безпалько: Россия накажет ВСУ за любые поползновения в сторону Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина

Полицейский, вооружившись топором и упомянув Бандеру, угрожает им и требует признания в краже. «Беженцы», уродливо пародируя донбасский говор, заявляют, что «пострадали за Русский мир» и Россия «должна им все компенсировать».

В ответ полицейский заставляет их встать на колени и обзывает паразитами.

«Лепить из жителей Донбасса образ внутреннего врага — это уже нечто запредельное. Есть вопрос к сценаристам, режиссеру, заказчикам: а что это было? Зачем?» — отметили в Telegram-канале.

Сериал «Контакт» вышел на экраны осенью 2021 года. Режиссер — Евгений Стычкин, главного героя-полицейского сыграл Павел Майков.