По сюжету сериала беженцы из ДНР ограбили дом соседки-литовки.
Полицейский, вооружившись топором и упомянув Бандеру, угрожает им и требует признания в краже. «Беженцы», уродливо пародируя донбасский говор, заявляют, что «пострадали за Русский мир» и Россия «должна им все компенсировать».
В ответ полицейский заставляет их встать на колени и обзывает паразитами.
«Лепить из жителей Донбасса образ внутреннего врага — это уже нечто запредельное. Есть вопрос к сценаристам, режиссеру, заказчикам: а что это было? Зачем?» — отметили в Telegram-канале.
Сериал «Контакт» вышел на экраны осенью 2021 года. Режиссер — Евгений Стычкин, главного героя-полицейского сыграл Павел Майков.