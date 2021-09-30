Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 сентября дважды обращался за подписными листами для голосования за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, рассказала пресс-секретарь председателя украинского парламента Ольга Туний

По ее словам, в первый раз Арахамия пришел требовать подписные листы для сбора подписей от имени фракции, а другой раз — от собственного имени.

«Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно», — написала Туний.

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разумков ранее назвал намерение отправить его в отставку попыткой узурпировать власть.

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.