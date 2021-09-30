По ее словам, в первый раз Арахамия пришел требовать подписные листы для сбора подписей от имени фракции, а другой раз — от собственного имени.
«Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно», — написала Туний.
По ее мнению, либо фракция «Слуга народа» изменила свою позицию по отставке Разумкова, либо Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах.
Разумков ранее назвал намерение отправить его в отставку попыткой узурпировать власть.
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.