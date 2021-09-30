Реванш после поражения британского боксера Энтони Джошуа в поединке с украинцем Александром Усиком может состояться в Киеве, сообщил промоутер британца Эдди Хирн. Об этом он сказал 29 сентября в комментарии порталу boxingnews24.com

«Побью Антоху дважды»: Усик хочет реванша с Джошуа в Киеве © JCGDESIGNS Александр Усик сказал журналистам, что хотел бы провести бой-реванш с Энтони Джошуа на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Промоутер британца сообщил, что реванш может состояться в апреле 2022 года. По его словам, команда Джошуа рассматривает несколько вариантов площадки, включая Украину.

«Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. Если честно, у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем с тем, чтобы поехать в Киев», — заявил он.

Хирн добавил, что в этом случае поединок может пройти в апреле. По его словам, есть также предложение провести этот бой в одной из стран Среднего Востока, однако приоритетным вариантом остается Британия, так как там, по предварительным подсчетам, можно больше заработать.

В прошлые выходные, в ночь с 25 на 26 сентября, украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Бой проходил в Лондоне, на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».