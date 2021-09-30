Дизайнер заявила, что очень рада за Королеву и не понимает, почему история вокруг рождения девочки с использованием яйцеклетки певицы вызвала столько негатива.
По ее словам, таким женщинам, как Королева, нужно давать орден, потому что нелегко решиться дать жизнь ребенку, который будет расти в чужой семье. При этом Королева, отметила дизайнер, готова участвовать в воспитании девочки.
«Обязательно попрошу Наташу передать малышке красивое платьице. Она же такая красотка: вся в маму! Смотрю на нее, и душа радуется!» — рассказала Керимова.
Ранее Наташа Королева в шоу «Секрет на миллион» призналась, что помогла стать отцом человеку с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который переехал из Киева в США.