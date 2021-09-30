Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не стал оспаривать желание украинских интернет-пользователей считать героя интернет-мемов «большого русского кота Шлёпу» своим. Об этом он заявил в чате с пользователями Telegram, передает 30 сентября rbc.ru

Среди прочего Павла Дурова спросили, как он относится к «большому русскому коту Шлёпе».

Дуров заявил, что не знаком с ним. Это неудивительно — ранее создатель Telegram написал в соцсети, что люди, которые любят читать, смотреть сериалы и сидеть в соцсетях, зря тратят время.

«Павел, вас вводят в заблуждение! Кот Шлёпа — украинский кот. Родился в Киеве, в четырехмесячном возрасте был вывезен в Москву», — обратился к нему один из пользователей.

Дуров заявил, что признает «право Украины на этого кота».

Украинка вместо спасения кота поссорилась с полицейскими из-за русского языка © CC0, Pixabay

В русскоязычном интернете животное зовут «Шлёпа, большой русский кот» и используют его фото для создания мемов. В 2021 году подростки стали рассылать фото Шлёпы родным и спрашивать, как они к нему относятся.