Инцидент произошел на проспекте Свободы во Львове. Два парня в балаклавах напали на девушку и затолкали ее в Mercedes, а затем умчались в неизвестном направлении.
Свидетели случившегося позвонили в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват».
«Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его», — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Как оказалось, похищение было инсценировано, в отношении девушки и трех молодых людей в возрасте до 27 лет составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве. Им грозит штраф или общественные работы.