Во Львове молодые люди силой посадили в автомобиль девушку и скрылись ради контента в видеосервисе TikTok. Об этом 30 сентября сообщает Zaxid.net

Юные украинцы глотают моющее средство ради популярности в TikTok Свидетели случившегося позвонили в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват». «Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его», — рассказали в пресс-службе Нацполиции области. Как оказалось, похищение было инсценировано, в отношении девушки и трех молодых людей в возрасте до 27 лет составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве. Им грозит штраф или общественные работы.