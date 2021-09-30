Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что однажды обнаружил имя своей супруги и еще нескольких ее коллег по сцене в рекламном проспекте, где предлагались интимные услуги. Об этом Потап рассказал на днях в эфире программы «Позаочі»

«Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя — проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева», — рассказал Потап.

Что именно это был за список и какая компания предоставляла такие услуги, он не уточнил, а лишь добавил, что, изучив прайс, позвонил певицам, чтобы вместе посмеяться над их «ценами».

К сожалению, озвучить публично конкретные суммы Потапенко тоже отказался.