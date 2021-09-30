По словам музыканта, однажды он случайно обнаружил имена знакомых ему артисток, своей жены в том числе, в списке элитных проституток Киева.
«Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя — проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева», — рассказал Потап.
Что именно это был за список и какая компания предоставляла такие услуги, он не уточнил, а лишь добавил, что, изучив прайс, позвонил певицам, чтобы вместе посмеяться над их «ценами».
К сожалению, озвучить публично конкретные суммы Потапенко тоже отказался.