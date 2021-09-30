Госкомпания НАК «Нафтогаз Украины» провела собственные расчеты и пришла к выводу о невозможности транспортировки газоводородных смесей и водорода по газотранспортной системе Украины (ГТС). Об этом заявил директор по коммуникациям «Нафтогаза» Максим Белявский 29 сентября

«В таком случае будет происходить потеря ресурса на пути перекачивания и другие явления, связанные, к примеру, с отбором газа», — сказал он.

Белявский пояснил, что в госкомпании опасаются не только утечек водорода, но и воровства газа в распределительных сетях.

Согласно расчетам «Нафтогаза», использование трубопроводов для транспортировки газоводородных смесей и водорода возможно лишь в случае ограничения доступа потребителей к газотранспортной системе.

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Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» создан с использованием технологий, позволяющих прокачивать по нему водород.

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявляла о планах в ближайшие годы прокачивать по СП-2 до 70% водорода.

Пропускная мощность СП-2 составляет 55 млрд кубометров газа ежегодно.