«В таком случае будет происходить потеря ресурса на пути перекачивания и другие явления, связанные, к примеру, с отбором газа», — сказал он.
Белявский пояснил, что в госкомпании опасаются не только утечек водорода, но и воровства газа в распределительных сетях.
Согласно расчетам «Нафтогаза», использование трубопроводов для транспортировки газоводородных смесей и водорода возможно лишь в случае ограничения доступа потребителей к газотранспортной системе.
При этом длина трубопровода не должна превышать 70 км, добавил он.
Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» создан с использованием технологий, позволяющих прокачивать по нему водород.
Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявляла о планах в ближайшие годы прокачивать по СП-2 до 70% водорода.
Пропускная мощность СП-2 составляет 55 млрд кубометров газа ежегодно.