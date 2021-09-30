Певица с украинскими корнями Любовь Успенская давно работает в России, однако регулярно посещает родину с гастролями, видео из очередного тура она выложила в Instagram 29 сентября

«Это были незабываемые для меня гастроли в любимой Украине. Хочу выразить благодарность за такой теплый прием каждому, кто пришел в каждом городе, в который я привезла свою музыку. Херсон, Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье — везде я чувствовала себя по-особенному, по-домашнему», — написала артистка.

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«Чуть не утопила дельфина! Над животными издеваются», «Бабка вообще ахнулась?», «Ага. Мучает дельфинов, да еще и припевает», «Дельфина жалко», «Бедные дельфины», «Зачем так хватать в охапку дельфина, он бьется от страха», «Люблю ваше творчество, но дельфинов больше!», «В цивилизованном мире запрещено такое издевательство над дельфинами. Но это Украина», — отреагировали подписчики артистки.

Любовь Успенская — уроженка Киева, известна такими песнями как «Кабриолет», «Карусель», «К единственному, нежному».

За последние несколько лет имя артистки мелькало в новостных лентах в связи с ее громким конфликтом с дочерью, а потом — разводом с мужем. Сейчас вокруг Успенской назревает новый скандал: певицу обвинили в воровстве песен.

В частности, претензии такого рода высказала автор композиции «По полюшку» Наталья Лапина, а позже и поэт-песенник Илья Резник, написавший для Успенской «Кабриолет». Оба они утверждают, что исполнительница просто обманула их, оставив без отчислений.