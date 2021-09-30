Офис президента Украины планирует заняться отставкой генерального прокурора Ирины Венедиктовой после того, как с должности будет уволен спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом 30 сентября сообщил главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook

«Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер», — написал Бутусов.

Венедиктову и Малюську уволят вместе с Аваковым — СМИ © rada.gov.ua Кирилла Шевченко, которого вероятно заменит советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, главы Нацсовета по инвестициям, главы Набсовета «Укроборонпрома», главы конкурсной комиссии по избранию главы Бюро экономической безопасности.

Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку Разумкова депутаты от «Слуги народа» собираются на выездном заседании в Трускавце в начале октября.

Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.

В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.

При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.