Спикер Рады Дмитрий Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике

Об этом 30 сентября он заявил в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей, который транслировали украинские телеканалы.

«Я сказал, что я из политики не уйду. Я свою позицию не меняю. Я думаю, что есть много людей, которых я могу считать единомышленниками, и которым будет комфортно двигаться, чтобы реализовывать обещания, которые мы давали», — заявил он.

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.

При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.