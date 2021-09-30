Минкульт Литвы инициировал «воспитательную» беседу с руководителями концертных учреждений, чтобы обсудить с ними вопрос «правильного» выбора солистов. Об этом 29 сентября сообщило агентство Baltnews

«Как решать такие вопросы, я намерен на следующей неделе созвать руководителей всех концертных учреждений и принципиально поговорить», — заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

«Пирожковы не пахнут»: в Киеве не ждут кумира «малороссов и пофигистов» © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк Ремигиюса Жемайтайтиса, которого возмутило, что в стране выступит российский пианист Николай Луганский.

«На прошлой неделе я как раз искал билет в филармонию на 3 октября. И как вы думаете, что я нахожу? Луганского. На самом деле он очень известный фортепианный виртуоз и тому подобное. Но самое интересное то, что этот человек постоянно дает концерты и устраивает мероприятия именно в Донбассе, то есть на оккупированной Россией территории Украины», — сказал парламентарий.

Пообещав соответствующий разговор, министр культуры, тем не менее отметил, что не стоит сравнивать Луганского и, например, запрещенного в Литве российского исполнителя Филиппа Киркорова.

Деятельность Киркорова ранее была признана в Литве инструментом «мягкой российской политической пропаганды», а его концерты — наносящими ущерб национальной безопасности республики. В результате артисту просто запретили въезд в страну.

В мае 2021 года Сейм Литвы принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, и теперь к нежелательным элементам причисляются те, кто публично выражал поддержку «агрессии зарубежных государств, нарушающей международное право».