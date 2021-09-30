Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не ответил прямо на вопрос, видит ли он себя в роли премьер-министром Украины, но сделал предположение по поводу решения фракции «Слуга народа». Об этом 30 сентября он рассказал в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей, который транслировали украинские телеканалы

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что он повторит опыт Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которые стали премьерами сразу после отставки с должности спикера, Разумков ответил, смеясь.

«Почему-то мне кажется, что фракции меня не выдвинет на премьер-министра Украины. Потому что они уже предложили меня отозвать», — заявил спикер.

На парламентские точно пойду: Разумков о планах на выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.

При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.