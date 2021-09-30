Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что он повторит опыт Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, которые стали премьерами сразу после отставки с должности спикера, Разумков ответил, смеясь.
«Почему-то мне кажется, что фракции меня не выдвинет на премьер-министра Украины. Потому что они уже предложили меня отозвать», — заявил спикер.
Ранее Разумков, за отставку которого депутаты от «Слуги народа» уже начали собирать подписи, заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.
В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.
При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.