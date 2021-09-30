Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, которого ранее внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, написал письмо на латинице и обвинил секретаря Совбеза Алексея Данилова в госизмене. Текст опубликовал 30 сентября сайт strana.news

Сивохо рассказал, почему Данилов был на волоске от увольнения © Facebook, Олексій Данилов

Деркач заявил, что у него есть информация о факте госизмены со стороны Данилова. Он написал, что санкции против него Данилов ввел в ответ на «личную просьбу работников посольства США на Украине, которые лоббируют интересы разоблаченной нами международной преступной группировки».

«Гражданин Данилов действовал по просьбе иностранного государства, умышленно против народного депутата Украины, тем самым способствуя бизнесменам и политикам — членам международной преступной организации, которая разграбляла и продолжает разграблять наше государство», — добавил Деркач.

Кроме того, введением санкций против ряда оппозиционных медиа глава СНБО «чинил препятствия профессиональной журналистской деятельности, что подпадает под признаки уголовного преступления», указал депутат-расследователь.

Ранее Минфин США назвал депутата Андрея Деркача «российским агентом», причастным к попыткам вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Власти США и СНБО Украины ввели против него санкции.