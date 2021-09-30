Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока остается на своей должности и не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с оппонентами президента Владимира Зеленского. Об этом 30 сентября он рассказал в комментарии журналистам после заседания Конгресса местных и региональных властей, который транслировали украинские телеканалы

«Я не вел такие переговоры ни с [экс-премьером] Владимиром Борисовичем [Гройсманом], ни с [мэром Киева] Виталием Владимировичем [Кличко]», — сказал спикер.

На парламентские точно пойду: Разумков о планах на выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.

При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.