«Я не вел такие переговоры ни с [экс-премьером] Владимиром Борисовичем [Гройсманом], ни с [мэром Киева] Виталием Владимировичем [Кличко]», — сказал спикер.
Также Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике, даже в случае его отставки с должности спикера парламента.
В четверг глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия попросил у спикера парламента Дмитрия Разумкова бланки для начала сбора подписей за его отставку. Разумков назвал инициативу монобольшинства попыткой узурпировать власть.
При этом партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что сбор подписей за отставку Разумкова является расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет свое мнение.