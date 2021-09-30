Украинская актриса Римма Зюбина прокатилась на поезде «Интерсити» компании «Укрзализныця» (УЗ) по маршруту Херсон-Киев, а впечатления о поездке 29 сентября опубликовала в Facebook

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Еще больше Зюбину возмутило то, что в тамбуре курили другие пассажиры, дым разносило по всему вагону, но проводники не пожелали ничего с этим делать.

«За несколько часов нечем дышать в середине вагона. Проводники отвечают, что они не полиция и штрафовать не могут. Может штрафы повысить? На эти деньги можно было бы оборудовать вагоны», — написала актриса.

На ее пост отреагировали в «Укрзализныци», представители перевозчика извинились перед артисткой, пояснив, что вагон был экстренно заменен по техническим причинам. А вот вопрос курения обещали расследовать, запросив у Зюбиной подробную информацию о поездке.

«Укрзализныця» — украинская компания-монополист, занимающаяся железнодорожными перевозками. Дела у предприятия в последнее время идут не самым лучшим образом.

Так, в 2014 год УЗ вступила с прибылью в 545,3 млн гривен (почти 1,5 млрд руб.), а сейчас ее убыток оценивается в 11 млрд. 899,7 млн. гривен (почти 32,5 млрд руб.). Причиной тому многие эксперты называют нечестное обогащение за счет предприятия руководства УЗ.

Римма Зюбина — актриса театра и кино, телеведущая. В 2016 году она сыграла в фильме «Гнездо горлицы». Лента получила шесть статуэток «Золотой зиги», а Зюбина получила звание лучшей актрисы страны.