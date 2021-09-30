В Европейском союзе нет сопоставимых Украине по уровню коррупции стран, сообщил аудитор ЕС Юхан Партс в интервью «Интерфакс-Украина» 30 сентября

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Однако европейский эксперт заявил, что на Украине возникла ситуация «захвата государства». Этот термин означает положение в политике, когда олигархи используют свое положение и такие инструменты как СМИ и государственные предприятия для контроля над страной, пояснил Партс.

Отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, сопоставима ли ситуация с коррупцией на Украине с какой-либо из стран Евросоюза, Партс сказал, что коррупция для Украины эндемична и несравнима по масштабу ни с какой из стран ЕС.

Резюмируя, европейский специалист заявил, что ситуация на Украине уникальна, так как эта страна имела возможность стать очень богатой, но небольшая группа людей взяла ее в заложники.

Между тем г-н Партс немного лукавит. Например, согласно докладу Европейской партии "зеленых", потери Евросоюза от коррупции в 2018 году составили 900 млрд евро — в пересчете на одного жителя ЕС это 2 тыс. евро.

В Международном валютном фонде оценили потери от коррупции на Украине в том же году на на уровне $2,6 млрд, или в пересчете на численность населения — около $58,2 или 50 евро.

Получается, что европейские власти крадут у собственных граждан примерно в 40 раз больше, чем украинские — у своих.

Действительно, уровни коррупции в ЕС и Украине несопоставимы, но это сравнение не в пользу Европейского союза.