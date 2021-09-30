Беленюк и Усик посетили матч группового этапа Лиги чемпионов. Поединок «Шахтера» и «Интера» состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве и закончился нулевой ничьей.
«С чемпом», — подписал Беленюк совместное фото с Усиком.
На днях боксер Александр Усик одолел в поединке британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Ранее, на Олимпийских играх в Токио, Жан Беленюк заработал золотую медаль в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.
«Одно фото — две легенды», «Оба чемпы», «Машины ломаются, а Усик и Беленюк — нет», «Гордость Украины», — прокомментировали большинство пользователей соцсети.
Однако некоторые подписчики выразили недовольство: «Ватники», «Теперь будете говорить, что Россия — наши друзья и мы все один народ славяне». Появились и расистские комментарии.
Ранее Беленюк рассказал в интервью, что футбольный стадион для него — «место повышенной опасности» из-за расизма в среде украинских болельщиков. Недавно в центре Киева националисты пытались спровоцировать с ним конфликт, обзывая «черной обезьяной».
Также Беленюк ранее в соцсетях высказался в поддержку легкоатлетки Ярославы Магучих во время травли за фото с россиянкой Марией Ласицкене.