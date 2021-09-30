Депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в компании украинского боксёра Александра Усика посетил в Киеве матч донецкого «Шахтера» и миланского «Интера», снимком он поделился на днях в Instagram

Беленюк и Усик посетили матч группового этапа Лиги чемпионов. Поединок «Шахтера» и «Интера» состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве и закончился нулевой ничьей.

«С чемпом», — подписал Беленюк совместное фото с Усиком.

На днях боксер Александр Усик одолел в поединке британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Ранее, на Олимпийских играх в Токио, Жан Беленюк заработал золотую медаль в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

в категории до 87 кг

«Одно фото — две легенды», «Оба чемпы», «Машины ломаются, а Усик и Беленюк — нет», «Гордость Украины», — прокомментировали большинство пользователей соцсети.

Однако некоторые подписчики выразили недовольство: «Ватники», «Теперь будете говорить, что Россия — наши друзья и мы все один народ славяне». Появились и расистские комментарии.

Ранее Беленюк рассказал в интервью, что футбольный стадион для него — «место повышенной опасности» из-за расизма в среде украинских болельщиков. Недавно в центре Киева националисты пытались спровоцировать с ним конфликт, обзывая «черной обезьяной».

Также Беленюк ранее в соцсетях высказался в поддержку легкоатлетки Ярославы Магучих во время травли за фото с россиянкой Марией Ласицкене.