Во время записи видео девушка уточнила, что вопрос принадлежности полуострова — чисто юридический. В качестве доказательства своих слов она привела случай, произошедший с ее знакомым.
Российские пограничники при пересечении им границы с Крымом поинтересовались, есть ли у молодого человека родственники в России.
«Чей, чей… Крым — российский. По документам. И пишите, что хотите. Мне нас**ть», — заявила блогерша на украинском языке.
Следующий эфир она вела по-русски, где призналась, что не питает теплых чувств к АТОшникам, но дело не в том, что они убивали и грабили своих сограждан в Донбассе.
«Почему я не люблю АТОвцев? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОвец. И что б**ть? Пи***й работать!» — сказала девушка.
Ее возмутило, что пока такой «герой» едет в транспорте бесплатно и требует уступить ему место, «бабушка с пенсией должна дать за проезд».
Однако никакие объяснения не помогли девушке избежать гнева тех самых военных и их сторонников, и уже совсем скоро блогерша удалила страницы в соцсетях, кроме профиля в Тiktok, где позже опубликовала извинения с надписью «Крым — это Украина».
«Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!» — написала девушка, уточнив, что благодарит военнослужащих за «защиту Украины от российской агрессии».