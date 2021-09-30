Блогерша из Львова с ником Khristina505 во время прямых эфиров в Instagram, которые она делала последние дни, заявила, что Крым - российский, а украинских участников гражданской войны в Донбассе (АТОшников) она ненавидит, тем самым накликав на себя гнев радикалов

Украинская певица шокировала публику закулисной жизнью © Оля Полякова/Инстаграм

Российские пограничники при пересечении им границы с Крымом поинтересовались, есть ли у молодого человека родственники в России.

«Чей, чей… Крым — российский. По документам. И пишите, что хотите. Мне нас**ть», — заявила блогерша на украинском языке.

Следующий эфир она вела по-русски, где призналась, что не питает теплых чувств к АТОшникам, но дело не в том, что они убивали и грабили своих сограждан в Донбассе.

«Почему я не люблю АТОвцев? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОвец. И что б**ть? Пи***й работать!» — сказала девушка.

Ее возмутило, что пока такой «герой» едет в транспорте бесплатно и требует уступить ему место, «бабушка с пенсией должна дать за проезд».

Однако никакие объяснения не помогли девушке избежать гнева тех самых военных и их сторонников, и уже совсем скоро блогерша удалила страницы в соцсетях, кроме профиля в Тiktok, где позже опубликовала извинения с надписью «Крым — это Украина».

«Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!» — написала девушка, уточнив, что благодарит военнослужащих за «защиту Украины от российской агрессии».