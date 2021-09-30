Ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика», специалист по вопросам Кавказа и российско-турецким отношениям

Маркедонов: Эрдоган надавит на НАТО в случае конфронтации с РФ © Украина.ру

В 1995 году с отличием окончил Исторический факультет Ростовского государственного университета, а в 1998 году — очную аспирантуру Ростовского государственного педагогического университета.

Начиная с 2001 г., живет и работает в Москве. В 2001-2010 гг. — заведующий отделом, заместитель директора (январь 2009 — май 2010) ЗАО «Институт политического и военного анализа». С 2006 года — доцент (на условиях почасовой оплаты) факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова и кафедры отечественной истории новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета.

В мае 2010 — октябре 2013 гг. — приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований программы «Россия и Евразия» (Вашингтон, США).

В феврале 2014 — марте 2019 гг. доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета.

Приглашенный исследователь Института гуманитарных исследований (IWM) в Вене, Австрия (июнь-июль 2014), Фуданьском университете в Шанхае, КНР (апрель-май 2015), Немецкого общества внешней политике (DGAP) в Берлине, ФРГ (август-сентябрь 2016). Приглашенный профессор Центра евразийских исследований в Университете Мумбаи, Индия (январь 2016).

С 2014 г. — эксперт Российского совета по международным делам и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Имеет значительный опыт аналитической работы и полевых исследований по проблемам безопасности государств Закавказья, Украины, Молдовы, взаимоотношениям между Россией, США, НАТО и постсоветскими странами в контексте евроатлантической безопасности. Победитель ряда грантовых исследований по данной тематике. Регулярно принимает участие в престижных международных академических и научно-прикладных конференциях, в том числе под эгидой ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Российского Совета по международным делам, Фонда им.А.М.Горчакова, Джорджтаунского, Гарвардского, Принстонского, Колумбийского университетов, МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики.

Член союза журналистов России, колумнист изданий МИА «Россия сегодня», «РБК», «Евразия-эксперт». Автор более 50 научных публикаций, а также многочисленных экспертно-аналитических докладов и комментариев в СМИ.