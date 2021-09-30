Бывший вице-премьер, а ныне лидер партии «Украина - наш дом» Борис Колесников выступил с инициативой проведения летних Олимпийских игр 2036 года в городе Одесса. Об этом 30 сентября написал Интерфакс-Украина

«Как показывает опыт, все Олимпиады до соревнований в Лос-Анджелесе в 1984 году были убыточными. Всё изменилось только тогда, когда все полномочия передали частному бизнесу. Только тогда Олимпиады начали приносить доход и развитие для тех регионов, которые их проводили», — заявил Колесников.

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«Проанализировав ситуацию в регионе, мы предлагаем обширный проект, который условно назвали "Черноморской инициативой", и который в случае его успеха может расшириться до "Черноморско-Азовской инициативы". Речь идёт об объединении потенциалов Одесской, Николаевской и Херсонской областей в единый экономический макрорегион», — сказал он.

К слову, Колесников уже имеет опыт работы в спортивной сфере: именно он курировал проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, который Украина проводила на пару с Польшей.

Между тем, один из самых известных на Украине врачей Евгений Комаровский крайне негативно воспринял имею президента Владимира Зеленского о проведении Олимпийских игр в своей стране, заявив, что 15 миллиардов долларов можно потратить на что-то более нужное гражданам.