Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил готовность участвовать в следующих парламентских выборах. Также спикер не исключил планов баллотироваться на выборах президента, передает «Украинская правда» 30 сентября

Ранее стало известно, что лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.

Разумков не исключил, что его в ближайшее время лишат должности. Спикер назвал этот процесс «полной узурпацией власти», а его причиной назвал собственное несогласие с попыткой Офиса президента Украины Владимира Зеленского «подмять» под себя Верховную Раду.