Политик не уточнил, от какой партии он пойдет на выборы, ссылаясь на свой внефракционный статус ввиду занимаемой должности спикера парламента. Разумков напомнил, что из «Слуги народа» его еще не исключили, и он продолжает работу в должности спикера.
Ранее стало известно, что лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.
Разумков не исключил, что его в ближайшее время лишат должности. Спикер назвал этот процесс «полной узурпацией власти», а его причиной назвал собственное несогласие с попыткой Офиса президента Украины Владимира Зеленского «подмять» под себя Верховную Раду.