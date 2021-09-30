Кабинет министров Украины разработал план по стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который содержит пять шагов. Об этом 30 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое транслировал в Facebook Офис президента Украины

Украинский астролог предсказал погоду на осень и сроки начала отопительного сезона © ССО, pixabay

Кроме того, с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт.час (около 3 рублей). Для остальных она останется неизменной.

«Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общества. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году», — заявил премьер.

Также премьер сообщил, что для стабильного прохождения зимы в подземных газовых хранилищах газа накоплено почти 19 млрд кубометров газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кабмин и «Нафтогаз» подписали меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.