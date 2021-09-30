По его словам, фиксированная цена на газ для большинства украинцев составит не более 8 гривен (около 20 рублей) за кубометр. Также планируются изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен (около 30 млрд рублей) до конца года.
Кроме того, с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт.час (около 3 рублей). Для остальных она останется неизменной.
«Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общества. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году», — заявил премьер.
Также премьер сообщил, что для стабильного прохождения зимы в подземных газовых хранилищах газа накоплено почти 19 млрд кубометров газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кабмин и «Нафтогаз» подписали меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.