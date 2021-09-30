Телеканал «Дом», который вещает с Украины на территории Крыма, ДНР и ЛНР, получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за показ карты России с Крымом. Об этом 30 сентября сообщается на сайте Нацсовета

«На заседании 30 сентября Национальный совет признал, что телеканал «Дом» нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Карта России с Крымом и Севастополем демонстрировалась в эфире телеканала 5 июля этого года в начале и в конце передачи «Русский дневник».

Заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала «Дом» Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт, и в тот же день извинились перед аудиторией.

Она заверила, что руководство телеканала провело служебную проверку для выяснения причины инцидента, который был квалифицирован как служебная халатность. Также, по ее словам, Департамент защиты национальной государственности СБУ по итогам проверки не выявил в действиях его работников «признаков преступлений, предварительное расследование которых в соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины отнесено к подследственности следователей органов безопасности».

Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.