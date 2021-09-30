«Назначение Разумкова, один из немногих кадровых вопросов власти, "Голос" поддержал. И за это время мы ни разу не пожалели. И сейчас фракция "Голос" не будет голосовать за его отставку», — сказал Железняк.
Политик уверен, что инициирование отставки спикера Рады сейчас необоснованно, так как он за два года работы показал себя исключительно как профессионального и эффективного председателя, абсолютно одинаково относясь как к представителям правящей партии, так и к оппозиционным депутатам.
В четверг утром, 30 сентября, стало известно о том, что лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.
Сам Разумков назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.