Заместитель председателя фракции «Голос» в Верховной Раде (ВР) Украины Ярослав Железняк заявил, что его партия не поддержит отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом 30 сентября сообщили «Украинские новости»

«Назначение Разумкова, один из немногих кадровых вопросов власти, "Голос" поддержал. И за это время мы ни разу не пожалели. И сейчас фракция "Голос" не будет голосовать за его отставку», — сказал Железняк.

В четверг утром, 30 сентября, стало известно о том, что лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.

Сам Разумков назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.