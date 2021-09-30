Украина в отношениях с Германией могла бы занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве. Такое мнение 30 сентября выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Из всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте. В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа», — сказал Кулеба.

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Кулеба напомнил, что недавно «Нафтогаз» подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС с Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу «Центральноевропейского водородного коридора».

По его мнению, Германия могла бы стать ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.

В июле 2020 года ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.