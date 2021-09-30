«Из всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте. В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа», — сказал Кулеба.
Он считает поставки водорода с Украины потребителям в странах ЕС «большим политическим проектом» и «очень серьезным инструментом евроинтеграции Украины».
Кулеба напомнил, что недавно «Нафтогаз» подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС с Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу «Центральноевропейского водородного коридора».
По его мнению, Германия могла бы стать ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.
В июле 2020 года ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.