Грузинская оппозиция обещает привести 50 тысяч человек встречать экс-президента страны, главу исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявила лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, передает 30 сентября Sputnik

Чемодан без тормозов. Зачем Саакашвили рвется под арест в Тбилиси © AP, Shakh Aivazov пояснила она, добавив, что намерена добиваться переговоров с министром внутренних дел.

Cаакашвили уехал из Грузии на Украину в ноябре 2013 года. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти ранее обещали задержать его при пересечении границы.

В начале недели Саакашвили разместил в своем Facebook скриншот билета в Тбилиси и заявил о намерении участвовать в выборах в местные органы власти. Согласно билету, украинский политик возвращается на родину вместе с матерью 2 октября. По его словам, сейчас решается «вопрос спасения Грузии, выживания».

В октябре в Грузии пройдут выборы мэров городов и в органы местного самоуправления.