«Мы готовимся к мирной встрече… Мы хотим, чтобы самолет сел мирно», — пояснила она, добавив, что намерена добиваться переговоров с министром внутренних дел.
Cаакашвили уехал из Грузии на Украину в ноябре 2013 года. В Грузии он объявлен в розыск, так как проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Власти ранее обещали задержать его при пересечении границы.
В начале недели Саакашвили разместил в своем Facebook скриншот билета в Тбилиси и заявил о намерении участвовать в выборах в местные органы власти. Согласно билету, украинский политик возвращается на родину вместе с матерью 2 октября. По его словам, сейчас решается «вопрос спасения Грузии, выживания».
В октябре в Грузии пройдут выборы мэров городов и в органы местного самоуправления.