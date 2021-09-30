Президентом Эстонии стал директор Национального музея Алар Карис, который отличается «относительным дружелюбием» по отношению к соотечественникам иностранного происхождения, рассчитывая вернуть симпатии русского электората на выборах в 2023 году. Об этом заявил политолог Александр Носович, слова которого 30 сентября приводит lenta.ru

Эксперт рассказал, правда ли Эстония живет богаче и лучше, чем Россия © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«В Прибалтике существует целая плеяда деятелей, которые всю свою карьеру построили на противостоянии с Россией. Когда такие люди получают пост главы правительства или президента, это оказывает разрушительное воздействие на страну. А вот Алар Карис не является профессиональным русофобом, это большой плюс», — сказал Носович.

При этом политолог отметил, что подобный маневр вовсе не свидетельствует о желании эстонских элит приостанавливать дерусификацию общественной жизни. Он подчеркнул, что процесс дерусификации в Эстонии будет продолжаться, несмотря на личность президента.

«Это фундамент для всех прибалтийских республик. Он неоспорим для абсолютного большинства. Все это будет длиться до полной ассимиляции русского населения», — заключил эксперт.

Парламент Эстонии выбрал Кариса новым президентом 31 августа. Он стал единственным кандидатом на этот пост, остальные претенденты не смогли заручиться необходимой поддержкой депутатов для выдвижения. Инаугурация главы государства назначена в Таллине на 11 октября.