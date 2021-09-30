«Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь», — сказал Кулеба.
Ранее МИД сообщил, что из Афганистана хотят выехать еще 100 украинцев. С ними поддерживают связь через посольство Украины в Таджикистане.
Украина уже вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.