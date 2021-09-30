Украина готовит еще один рейс для эвакуации соотечественников из Афганистана. Об этом на брифинге 30 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция его выступления велась в Facebook

«Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь», — сказал Кулеба.

«Пусть валят домой». Украинские нацисты против афганских беженцев © antifashist.com

Украина уже вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.