Европейский союз переживает трудные времена и Брюссель уже не тот, что ранее. Исходя из обстоятельств, Украина должна реально взвешивать свои возможности на вступление в ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября, который транслировался в Facebook

Похоже на СССР. В ЕС придумали, как ограничить безвиз украинцам © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк Керсти Кальюлайд считает, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения условий для вступления в Евросоюз.

Кулеба, в свою очередь, интерпретировал строки украинского поэта Павла Тычины в контексте евроинтеграции Украины.

«ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь – не тот уже Брюссель и река Эльба не та… Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, как им давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы», – заявил Кулеба.

Министр добавил, что на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а «приземленные экономические результаты». Кулеба также заявил, что Украина должна открыть все окна сотрудничества с ЕС, прежде чем ЕС откроет для Украины двери.