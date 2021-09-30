Ранее ряд европейских политиков заявлял о туманности перспектив евроинтеграции Киева. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения условий для вступления в Евросоюз.
Кулеба, в свою очередь, интерпретировал строки украинского поэта Павла Тычины в контексте евроинтеграции Украины.
«ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь – не тот уже Брюссель и река Эльба не та… Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, как им давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы», – заявил Кулеба.
Министр добавил, что на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а «приземленные экономические результаты». Кулеба также заявил, что Украина должна открыть все окна сотрудничества с ЕС, прежде чем ЕС откроет для Украины двери.